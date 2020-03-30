Петиция о возврате Супрун на должность главы Минздрава набрала более 25 тысяч подписей
Петиция на сайте Президента Украины за возвращение Ульяны Супрун на должность главы Министерства здравоохранения набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.
В частности, по состоянию на ночь понедельника эта петиция набрала 25 800 подписей.
Она была зарегистрирована 23 марта, автор — Елена Лосик.
В петиции указано, что во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии Covid-19, "… во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращение Ульяны Супрун в кресло министра".
Читайте также: Руководители Минздрава и Минфина подали в отставку — Геращенко
Как сообщалось, Супрун возглавляла Минздрав с 1 августа 2016 года до 29 августа 2019 года.
Министра здравоохранения назначает и увольняет Верховная Рада по представлению Премьер-министра Украины.
По материалам: ukrinform.ru