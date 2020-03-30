СБУ разоблачила 79 «киберактивистов», которые распространяли фейки о коронавирусе

За период действия карантина Служба безопасности Украины обнаружила 79 человек, распространявших фейки о коронавирусе, из них — 4 интернет-агитатора, действовавших по заданию российской стороны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Так, специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских «киберактивистов» из Одессы, Днипра, Львова и Херсона. Расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 28 человек совместно с Национальной полицией уже привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КУоАП.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более чем 1 тысяче интернет-сообществ, которые в целом имеют более 500 тысяч подписчиков.

В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре также подчеркнули, что СБУ сейчас ориентируются на комплексный и проактивный подход в борьбе со злоупотреблениями из-за пандемии и недопущения дестабилизации в стране. В частности, особое внимание СБУ уделяет противодействию экспорту товаров противоэпидемического назначения, запрещенного правительством.

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В частности, согласно сообщению, Служба безопасности предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины в страны ЕС 80 тысяч респираторных масок стоимостью более 3,4 миллиона гривень и почти 40 тысяч медицинских халатов стоимостью 42 тысячи евро.

Также СБУ заблокировала деятельность организованной группы, которая ввозила в Украину некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил до 24 апреля введенный 12 марта карантин с целью предотвращения распространения COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавируса, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru