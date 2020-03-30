СБУ разоблачила сепаратистскую интернет-агитаторшу

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области пропагандистку, которая распространяла через интернет сепаратистские призывы.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"По данным следствия, жительница Черноморска размещала на персональных страницах социальных сетей публикации с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве. Для подготовки материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ", — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства фигурантки следователи СБУ обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины злоумышленнице сообщено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

Фото в тексте: СБУ

По материалам: ukrinform.ru