Украина готова производить лекарства от коронавируса: врачи просят власть пойти на рискованный шаг

Украинская фармацевтическая компания «Дарница» заявила о готовности заняться производством действенных лекарств, для лечения от коронавируса. Аналогичные медицинские препараты уже используют в ряде стран. Однако для получения разрешения на производство могут уйти годы. Врачи призывают власть взять на себя ответственность и ускорить процесс.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Нам достоверно известно, что многие страны в борьбе с коронавирусом используют препарат «Хлорохин». На него в мире существует дефицит. Некоторые страны уже ввели запрет на вывоз этого средства заграницу. Наша отечественная фармакология «Дарница» заявляет, что способна наладить производство данного препарата в нашей стране, но для законного производства им требуется провести множество предварительных исследований и получить одобрение протоколов. После этого нужно еще получить множество подписей и пройти через бюрократический аппарат», — сказал врач Евгений Комаровский.

Он призывает руководство страны облегчить этот процесс и взять на себя ответственность за ускоренные темпы производства медикаментов.

Напомним, как сообщалось ранее, Коронавирус особым образом реагирует на потепление: ученые дали новые рекомендации обществу.