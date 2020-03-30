<img class="aligncenter" title="В прошлом году в Украине почти 5,5 тысячи человек заболели инфекционным мононуклеозом » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/a3846584ae35912e9f764c8e10e0ccf7.jpg» alt=»В прошлом году в Украине почти 5,5 тысячи человек заболели инфекционным мононуклеозом» width=»100%» />

В течение 2019 года в Украине почти 5,5 тысячи человек заболели инфекционным мононуклеозом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В течение 2019 года в Украине 5467 человек заболели инфекционным мононуклеозом. В частности, 863 случая зафиксировали в сельской местности, а 4597 — у детей до 17 лет", — говорится в сообщении.

Как отмечается, инфекционный мононуклеоз — острое антропонозное вирусное заболевание, вызванное вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ, EBV). Термин «мононуклеозоподобный синдром» применяют в отношении недугов, которые клинически напоминают инфекционный мононуклеоз, однако имеют отличительную этиологию (цитомегаловирусная инфекция, острый ретровирусный синдром).

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Источником инфекции является больной или инфицированный человек.

К клиническим проявлениям инфекционного мононуклеоза относятся лихорадка, генерализованная или регионарная лимфаденопатия; тонзиллит, фарингит и гепатоспленомегалия; характерные изменения общего анализа крови (лимфомоноцитоз, атипичные мононуклеары).

В большинстве случаев прогноз при инфекционном мононуклеозе благоприятный.

По материалам: ukrinform.ru