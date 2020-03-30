В Украине заработали временные пункты скрининга

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине заработали временные пункты скрининга

В Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо.

"Такие пункты развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации. Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направление врачом или транспортировка бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределение еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи)", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это позволит медицинским работникам распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только тех больных, которые нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. Такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.

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Как сообщал Укринформ, во всех областях Украины спасатели обустроили временные пункты приема больных COVID-19. По состоянию на 30 марта установлено 217 таких пунктов. Временные пункты приема оборудованы на базе палаток ГСЧС.

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Фото: Минздрав, Telegram-канал

По материалам: ukrinform.ru


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