В Украину уже вернулись более 144 тысячи украинцев — МИД

В Украину из-за границы уже вернулись более 144 тысячи наших сограждан при содействии дипломатических учреждений.

Об этом сообщает МИД Украины.

"По состоянию на 21:00, 29.03.2020: 144 698 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 174 украинцы находится на карантине за рубежом, в частности: в Азербайджане — 1, в Бельгии — 1, в Бразилии — 16, во Вьетнаме — 9, в Италии — 10, Катаре — 1, в Китае — 1, в Молдове — 1, в Нигерии — 6, в Нидерландах — 1, в ОАЭ — 3, в Польше — 107, в Румынии — 5, в РФ — 1, в США — 2, в ФРГ — 7, в Черногории — 1, в Швейцарии — 1.

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Уточняется, что 27 украинцев проходят лечение за рубежом, в частности: в Австрии — 3, в Доминиканской Республике — 4, в Испании — 1, в Италии — 5, в Нигерии — 2, в Нидерландах — 1, ОАЭ — 2, в Польше — 2, на Сейшельских островах — 1, в США — 1, в ФРГ — 4, в Швейцарии — 1.

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"8 граждан Украины выздоровели: Япония — 4, Италия — 2, Польша — 1, ФРГ — 1. 4 гражданки Украины за рубежом скончались", — сообщают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал Укринформ, зарубежные дипломатические учреждения Украины разворачивают специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остались за пределами Родины.

По материалам: ukrinform.ru