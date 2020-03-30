ВР планирует разрешить проводить суды в режиме видеоконференции

Верховная Рада планирует временно изменить правила судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период карантина.

Соответствующий законопроект №3276 в первом чтении поддержали 274 народных депутатов во время внеочередного заседания парламента 30 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

Так, законопроект вносит в Уголовный процессуальный кодекс изменения, предусматривающие временное установление, на период карантина, особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных процессах, и рассмотрение отдельных вопросов во время судебного производства, которые заключаются в следующем:

если в конкретном суде невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства, по мотивированному представлению этого суда оно может быть передано в другой суд, определенный судом апелляционной инстанции или председателем Кассационного уголовного суда Верховного суда;

в случае невозможности судьей рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, оно может быть передано на рассмотрение другого судьи или рассмотрено председательствующим или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд;

судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции.

Между тем, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать;

сторона обвинения обязана ходатайство о продлении срока содержания под стражей подавать не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей.

Участие защитника в судебном заседании на время карантина будет обеспечивается в соответствии с требованиями действующего УПК.

Таким образом, на период карантина будет гарантировано соблюдение задач и принципов уголовного производства, указывают законодатели.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил до 24 апреля введенный 12 марта карантин с целью предотвращения распространения COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 смертельных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru