ВСП просит Раду не уменьшать судейское вознаграждение

Высший совет правосудия обратился к Верховной Раде Украины с предложением воздержаться от внесения изменений в закон о Государственном бюджете Украины в части уменьшения судейского вознаграждения.

Соответствующее консультативное заключение к проекту Закона Украины № 3279 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», ВСП утвердил на своем внеочередном заседании, сообщают в ведомстве.

«В своем консультативном заключении Высший совет правосудия отметил, что понимая ответственность государства перед каждым гражданином, не поддерживает законопроект № 3279 в части дополнения Закона Украины «О Государственном бюджете на 2020 год» статьей 29 и обращается в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей», — говорится в сообщении.

В ВСП отмечают, что ни один суд не прекратил выполнять свою функцию в условиях карантина, суды осуществляют рассмотрение дел, в том числе и тех, которые связаны или возникли в связи с нарушением правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Также не прекратили суды и рассмотрение других безотлагательных дел.

«Судьи не прекращают осуществлять правосудие в этих сложных условиях пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, работая в условиях чрезмерной нагрузки и рисков», — отметила член ВСП Светлана Шелест, докладывая вопрос.

В ВСП напоминают, что сегодня в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров, в частности, из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах заполнено только 5192, из которых 4751 судья имеют полномочия на осуществление правосудия. Кроме того, в 23% судов, в основном первого звена, незаполнены 50% и более штатных должностей судей.

В своем консультативном заключении ВСП также подчеркнул, что любые меры должны быть законодательно обоснованы, подкреплены соответствующими расчетами и соответствовать принципу правовой определенности.

«Несмотря на то, что в Государственном бюджете Украины отдельно определяются расходы на содержание судов с учетом предложений Высшего совета правосудия, ВСП не был привлечен к разработке предлагаемых изменений в Государственный бюджет», — говорится в сообщении.

В ВСП обратили внимание, что в соответствии со ст. 130 Конституции Украины, размер судейского вознаграждения определяется законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и не может определяться другими нормативно-правовыми актами.

При этом ВСП напомнил, что Конституционный Суд Украины "неоднократно и последовательно указывал на то, что особый порядок финансирования судов является одной из конституционных гарантий независимости судей; установленная ​​система гарантий независимости судей не является их личной привилегией».

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Как сообщал Укринформ, 29 марта 2020 года Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект закона № 3279 «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Так, согласно ст.29 законопроекта предлагается «установить, что с 1 апреля 2020 года и до завершения карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, заработная плата, денежное обеспечение сотрудников бюджетных учреждений начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года (выплата пособий по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата времени ежегодного отпуска не учитывается в указанном максимальном размере)».

Согласно указанной статье, данное ограничение не распространяется на лиц, задействованных в мероприятиях, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в том числе в операции Объединенных сил, согласно перечню, установленному Кабинетом Министров Украины.

Также в статье отмечается, что «судейское вознаграждение определяется в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" с применением положений части первой этой статьи».

Как сообщал Укринформ, изменения в Госбюджет на 2020 год не удалось принять в первом чтении.

Таким образом, Верховная Рада 273 голосами направила изменения в Госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

По материалам: ukrinform.ru