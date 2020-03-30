Украинские полярники добрались до Чили, после обсервации отправятся в Антарктиду кораблем

Украине удалось доставить в Чили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны сменить на станции «Академик Вернадский» своих коллег.

Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

«На станции их уже очень ждут зимовщики и зимовницы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда «сбросить» еще в январе-феврале. Напомню, что из-за карантина двадцать пятой экспедиции не удалось с первого раза добраться до Латинской Америки, и она была вынуждена вернуться в Киев. Но сейчас команда уже в Чили, и мы ждем успешную пересменку. Этому пока способствует даже глобальное потепление. В Антарктике этот год выдался аномально теплым, поэтому акватория станции будет свободной от льда в течение всего апреля. Поскольку в «нормальные» годы станция закрывается льдом уже после первой декады апреля», — пояснил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

Он также отметил, что отправка 25-й УАЭ в условиях пандемии COVID-19 и карантина была очень сложной и стала возможной только благодаря скоординированной работе многих людей и ведомств: Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел Украины, Государственной пограничной службе Украины, Национальной полиции, украинских представительств в Турции, Катаре, Перу, Бразилии и Чили, правительства Республики Чили, а также украинской рыболовной компании «Интерпромфлот».

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Сегодня, 30 марта 2020 года, команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланова пролива. Теперь, согласно внедренным Чили ограничениям, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь в Антарктиду на корабле.

По материалам: ukrinform.ru