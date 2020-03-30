За отсутствие масок и шашлыки в парке пока штрафовать не будут — МВД

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовления шашлыков в парке или где-нибудь в разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.

Он отметил, что это "рекомендация государства" — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

"Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", — сказал Шевченко.

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За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока что не будут штрафовать.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", — подчеркнул представитель МВД.

Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 тысячи административных протоколов о нарушении правил карантина.

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Как сообщалось, за нарушения правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривень. За это нарушение для должностных лиц штраф — от 34 до 170 тысяч. Соответствующее положение добавили в статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

В частности, установлена ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) человеком, который может быть инфицирован коронавирусной болезнью.

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Также санкции могут наложить на человека за нарушение распоряжений местной власти, например, по ограничению количества людей в общественном транспорте, за несанкционированную торговлю, которая подвергает людей опасности.

По материалам: ukrinform.ru