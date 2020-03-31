31 марта. Памятные даты

В этот день в 1922 году режиссером Лесем Курбасом был основан экспериментальный театр украинского модернизма «Березиль».

Театр возник из актерских трупп «Молодого театра» и «Кийдрамте» (Киевский драматический театр), учредителем которых тоже был Лесь Курбас. Название театра происходит от украинского названия первого весеннего месяца – «березень». До 1926 года театр работал в различных помещениях Киева (на Крещатике № 29, в помещении нынешних театров им. Леси Украинки и Летнее время. Фото: УкринформИвана Франко), а в 1926 году он был переведен в Харьков. Курбасу удалось сделать почти нереальную вещь — в крайне бедных условиях, ведь в стране была послевоенная разруха, организовать огромную организацию, в которой почти бесплатно работали сотни молодых романтиков — актеров, режиссеров, композиторов, техников сцены, мастеров декораций, художников. Все они были учениками или просто сторонниками Курбаса. В целом действовало 6 мастерских «Березоля». В 20-30-х годах курбасовский «Березиль» был для Украины чем-то гораздо большим, чем обычный театр. Он был не только художественным центром, но и опытно-экспериментальным, культурно-общественным средоточием всего украинского культурного движения того времени. За 15 лет своей активной деятельности Курбас успел столько, на что у других народов шли века, и чем занималось не одно поколение художников. Во-первых, он европеизировал украинский театр, развернув его с исключительно этнографического направления в сторону мирового театрального искусства, а во-вторых, он начал ставить новую украинскую драму — пьесы Николая Кулиша, Майкла Йогансена, Николая Хвылевого. Кроме того, Курбас воспитал целую плеяду новых украинских актеров, среди которых Иосиф Гирняк, Амвросий Бучма, Даниил Антонович, Марьян Крушельницкий, Иван Марьяненко, Валентина Чистякова, Лесь Сердюк и многие другие, которых впоследствии называли «птенцами из курбасовского гнезда». В зловещем голодоморном 1933 году, после премьеры пьесы Кулиша «Маклена Граса» «Березиль» запретили, переименовали в театр Шевченко, а Леся Курбаса, как «врага народа» и «буржуазного националиста», вместе со многими другими художниками арестовали. Сначала отправили в московскую тюрьму НКВД, потом на строительство Беломорканала, а в ноябре 1937 года расстреляли в карельском Сандармохе. Репрессиям со стороны советской власти подвергались почти все «березольцы».

События дня:

31 марта 1889 года, в Париже, была официально открыта Эйфелева башня, которая служила аркой во время Всемирной выставки 1889 года. Возведение башни длилось два года и два месяца, а стоило сооружение около пяти миллионов франков (проект окупился быстро — за полтора года). Ее вес составил 7300 т., высота — 300 м. Башня еще не была закончена, когда в феврале 1887 года в газете «Le Temps» появился «Протест против башни мсье Эйфеля», подписанный Шарлем Гуно, Ги де Мопассаном, Александром Дюма-младшим, Эрнестом Мессонье, Шарлем Гарнье и другими выдающимися представителями культуры Франции. Конечно, господа с изысканным вкусом осудили «этот трагический уличный фонарь», «…этот ничтожный скелет», «эту высокую и худющую пирамиду из железных лестниц, этот гигантский неуклюжий скелет, …курьезную тонкую фабричную трубу». Сейчас мало кто представляет себе Францию ​​и Париж без Эйфелевой башни. Кстати, башню ежегодно посещают более 7 млн туристов, что делает ее самым посещаемым туристическим объектом в мире.

Юбилеи дня:

147 лет со дня рождения Николая Михновского (1873-1924), украинского общественного и политического деятеля, юриста, публициста. Идеолог государственной независимости Украины, основатель и первый идеолог украинского национализма. Михновский первым в Приднепровье поставил вопрос о политической независимости Украины, которая с тех пор интенсивно обсуждалась в среде украинской интеллигенции, становясь антитезой доминирующей драгомановской концепции. Все его творчество было направлено на пробуждение национального сознания украинцев. Программами Михновского 1900-1906 гг. предусматривалось создание самостоятельного Украинского государства: «одной, единой, неделимой, самостоятельной, свободной, демократической Украины — «рабочих людей» — от гор Карпатских до Кавказских». Речь шла об установлении президентской республики, предоставлении социальных гарантий для широких слоев населения, передаче земли в собственность крестьян и др. В период Центральной Рады и Директории УНР был решительно настроен на радикальные меры по созданию самостоятельного государства с опорой на военную силу, чтобы прекратить нарастание анархии, стабилизировать экономическую и политическую ситуацию в стране, что не было воспринято руководством УНР. В последние годы своей жизни Николай Михновский тяжело болел, жил сначала на Полтавщине, впоследствии отправился в Новороссийск; попытался вместе с деникинскими войсками эвакуироваться морем, но ему отказали, мотивируя тем, что он — «известный непримиримый враг России». (Белые от красных о своем отношении к украинцам не отличались: и для тех, и для других существовали лишь «малороссы», которые о собственном государстве, конечно же, и мечтать не смели, зато должны были во всем повиноваться «старшему» брату). После того Михновский два года жил в станице Полтавской на Кубани. В 1924 году вернулся в Киев, где был арестован ГПУ, допрошен, но вскоре выпущен на свободу. К тому времени в Украине уже два года распоряжалась новая советская власть. Михновскому, отдавшему более 30 лет борьбе за независимость Украины, было больно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Новая действительность оказывала на него удручающее впечатление. 3 мая 1924 года его нашли повешенным в саду. Многие думали, что это дело рук ГПУ, но сын Владимира Шеметы (известный общественный деятель, именно в его саду произошла трагедия) вспоминал, что отец в кармане покойного нашел записку следующего содержания: «Волію вмерти власною смертю! І сюди круть, і туди верть, однаково в черепку смерть, як каже приказка. Перекажіть моє вітання тим, хто мене пам’ятає. Ваш Микола». Сергей Шемет (брат Владимира Шемета) о Михновском сказал следующее: «Это было большое сердце. В нем пылал такой огонь любви к Украине, в другой стране он зажег бы миллионы сердец желанием патриотического подвига, а среди нашей интеллигенции зажглись этим огнем лишь единицы. Наибольшей его заслугой было предоставление большого творческого размаха украинским национальным чувствам. Маленькую любовь к песням и вышиванок он разжег в пламя большой любви к Украине».

77 лет со дня рождения Кристофера Уокена (1943), американского актера, одного из самых активных голливудских актеров своего поколения. За всю свою карьеру актер снялся более чем в 100 фильмах. В целом фильмы с его участием собрали в американском прокате более 1,8 миллиарда долларов. Кристофер Уокен почти никогда не отказывается от предлагаемых ему ролей, смотря на каждую, как на новый опыт. Играет преимущественно роли второго плана, но благодаря характерной внешности и актерскому мастерству они никогда не остаются незамеченными — тем более, что амплуа Уокена — это персонажи полусумасшедшие, садисты и психопаты. Снимался в фильмах «Энни Холл», «Мертвая зона», «Охотники на оленей» (1978, «Оскар» за роль второго плана), «Король Нью-Йорка», «Макбейн», «Бэтмен возвращается», «Герой-одиночка», «Настоящая любовь», «Пророчество», «Сонная Лощина», «Поймай меня, если сможешь» (2003, премия BAFTA) и др.

74 года со дня рождения Алексея Логвиненко (1946-2016), известного украинского переводчика с немецкого и английского языков. Благодаря Алексею Логвиненко украинцы могли прочитать на родном языке произведения Генриха Белля и Германа Гессе, Фридриха Дюрренматта и Франца Кафки, Элиаса Канетти и Роберта Музиля, Гюнтера Грасса, Макса Фриша, Джерома Дэвида Сэлинджера, Вальтера Скотта, Герберта Уэллса и многих других известных, или не очень, писателей. Его переводческое наследие состоит из более 40 романов и повестей. Родом Алексей Логвиненко из Черкащины. Выпускник факультета иностранных языков университета им. Т. Шевченко. Работал в различных издательствах, редакции журнала «Вселенная». В 1993-1998 годах был одним из основателей и исполнительным директором издательства «Основы». Последней крупной переводческой работой мастера стал эпохальный роман Германа Броха «Смерть Вергилия». Алексей Логвиненко ушел из жизни в начале января этого года, несколько месяцев не дожив до своего 70-летия. Он является лауреатом литературной премии имени Николая Лукаша (1993), лауреатом литературной премии Ведомства Федерального канцлера Республики Австрия (2003), лауреатом премии имени Максима Рыльского за высокохудожественные переводы произведений зарубежных авторов (2006).

Годовщина смерти:

293 года со дня смерти Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика и математика, одного из основоположников современного естествознания, член Лондонского королевского общества и его президент (1703). Сформулировал основные законы классической механики, открыл закон всемирного тяготения, закон распада белого света на монохроматические составляющие, разработал (независимо от Лейбница) дифференциальное и интегральное исчисления. Вершиной научного творчества Ньютона является его труд «Математические начала натуральной философии» (1687), в которой обобщены исследования предшественников и его собственные в области астрономии и физики. Как вспоминал секретарь Ньютона, некоторые ученые, получив экземпляр «Начал» и пролистав его страницы, уныло заметили, что требуется, по крайней мере, лет семь учиться, чтобы что-то понять в этой книге. Значение ньютоновских открытий для дальнейшего развития науки трудно себе и представить. По словам Альберта Эйнштейна, «Ньютон был первым, кто пытался сформулировать элементарные законы, которые определяют временной ход широкого класса процессов в природе с высокой степенью полноты и точности». Другой известный физик заметил, что «…Ньютон заставил физику мыслить по-своему, «классически», как мы выражаемся теперь… Можно утверждать, что на всей физике лежал индивидуальный отпечаток его мысли; без Ньютона наука развивалась бы иначе». Но был в жизни великого ученого, который посвятил науке всю свою жизнь, один интересный эпизод, связанный с политической деятельностью. В 1688 году после прихода к власти Вильгельма Оранского в Англии был избран парламент, депутатом которого стал Ньютон. Некоторые биографы Ньютона считают парламентскую деятельность случайным эпизодом, ссылаясь на то, что он ни разу не выступил публично на заседаниях парламента. Существует анекдот, что единственным выступлением Ньютона было обращение к служителю: «Закройте окно — дует». Умер выдающийся ученый на 85 году жизни. По приказу короля его торжественно похоронили в Вестминстерском аббатстве.

По материалам: ukrinform.ru