Ермак говорит, что купил Mercedes, потому что давно планировал сменить авто

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что он давно планировал купить новый автомобиль, а покупка совпала по времени с событиями в стране.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга на Facebook-странице Офиса Президента Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я давно планировал поменять автомобиль, но, к сожалению, сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то вещи, и честно говоря, ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с событиями в нашей стране. Все, что касается финансов: за сколько, где — это отражено в моей декларации. Она открыта. Можно проверить», — заявил Ермак.

Он также добавил, что отказался от государственной охраны и государственных автомобилей.

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«Я не говорил о том, но, пользуясь случаем, хочу добавить, что при этом я отказался от всех автомобилей государственных — я не пользуюсь ни одним автомобилем, я отказался от государственной охраны. Я первый руководитель Офиса президента, у которого нет государственной охраны. Она мне не нужна. Я честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину нашей страны», — отметил Ермак.

Как ранее сообщили СМИ, руководитель Офиса президента Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска за 2 млн 972 тыс. 776 грн. Согласно изменениям, внесенным в декларацию, факт покупки состоялся 11 марта 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru