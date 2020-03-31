ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного чиновника ВМС Украины

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала очередные попытки вербовки представителями ФСБ России украинских военных моряков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили и задокументировали факты, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага. В марте 2014 года Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы , предложили ему перейти на службу в Вооруженные силы врага и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС ВС Украины в Севастополе", — сказано в сообщении.

Как отмечается, офицер отказался от этого «предложения».

"После выхода на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но даже осознавая, что находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко. Они происходили во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным, а также мобильной связью", — сказано в сообщении.

Читайте также: СБУ разоблачила махинации с оформлением паспортов стран ЕС

Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины.

В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершение высокопоставленным ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предупреждены потенциальные негативные последствия для национальной безопасности.

Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы.

По материалам: ukrinform.ru