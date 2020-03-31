Изменения в бюджет о питании военных направили на подпись Президенту

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков передал на подпись Президенту Владимиру Зеленскому закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят обеспечить бесперебойное питание военнослужащих ВСУ и МВД в текущем году.

Соответствующая информация обнародована на сайте ВР.

В карточке соответствующего закона № 3254 отмечается, что 31 марта он был возвращен с подписью Председателя Верховной Рады и передан на подпись Президенту.

Как сообщал Укринформ, во время внеочередного заседания 30 марта ВР приняла закон «О внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих».

В соответствии с законом, Минобороны и МВД получили возможность продолжить в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования.

Читайте также: Больных коронавирусом в рядах ВСУ нет, в изоляции — 151 человек

Вооруженные силы Украины планово переходят на систему питания по каталогу продуктов. С 1 марта все без исключения боевые воинские части Вооруженных сил Украины — это около 70% тех военнослужащих, которые имеют право на бесплатное питание, — питаются по каталогу продуктов.

Остальные части — это так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, — будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты, что займет времени примерно до конца лета.

Начиная с осени, по планам Минобороны, все воинские части (боевые и небоевые) будут питаться по каталогу.

По материалам: ukrinform.ru