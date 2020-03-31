Кличко анонсировал уголовное производство за нарушение карантина в столице

По словам мэра Киева, если люди не понимают всей опасности нарушения карантина, то будут за это расплачиваться.

Об этом Виталий Кличко поведал во время очередного онлайн-брифинга, пишет «НБН«.

Он отметил, что если жители Киева будут регулярно нарушать карантин, самоизоляцию или обсервацию, то за это будет уголовная ответственность:

«На первый раз будет штраф размером 17 тысяч гривен. Если после этого человек снова нарушит — он заплати уже 34 тысячи гривны. Но если и это не успокоит нарушителя, то за третье нарушение будет уголовная ответственность. Люди, которые не понимают нашей просьбы, должны быть наказаны».

Мэр столицы добавил, что сейчас на тех, кто устраивает массовые гуляния и пикники в парках и зонах отдыха будет составлять протокол полиция. Но уже в ближайшее время к этому подключат работников благоустроя, муниципальную охрану и других коммунальных службы:

«Эти люди смогут составить протокол и выписать штраф тем, кто не понимает, что в городе введена чрезвычайная ситуация».

Напомним, ранее мы писали, что Кличко требует, чтобы нарушители карантина платили штраф.