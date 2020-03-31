«ЛНР» обрывает связи с РФ и «ДНР»: в «министерстве связи» «республики» выступили с заявлением

В «министерстве связи» так называемой «ЛНР» заявили, что из-за угрозы распространения коронивирусной инфекции, «республика» приняла решение временно приостановить почтовый обмен с РФ и так называемой «ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В «министерстве связи» непризнанной «ЛНР» заявили, что вынуждены на время приостановить почтовое сообщение с так называемой «ДНР», а также и с РФ. В «министерстве» заявили, что «республика» вынуждена пойти на данный шаг в связи с угрозой распространения коронивируса на территории ОРДЛО.

Представители незаконной «республики» не уточнили сроки приостановки почтового сообщения с «ДНР» и РФ.

Стоить отметить, что вчера, 30 марта, «власти», так называемой «ЛНР» подтвердили первый случай заболевания коронивирусом в «республике».

Кроме того, непризнанные «ЛНР» и «ДНР» на прошлой недели закрыли между собой «границу».

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО сообщают о массовых проверках представителями НВФ.