Между регионами уже распределяют сто тысяч корейских ПЦР-тестов – ОП

Тысяча коробок ПЦР-тестов на 100 тысяч тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами.

В то же время ожидаются поставки еще 100 тысяч ПЦР-тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторов высокой степени защиты.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы должны сделать всё, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать», — сказал Президент.

Отмечается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет.

«Респираторы, перчатки, расходные материалы ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам», — заметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Читайте также: Зеленский настаивает на повышении платы медикам уже сейчас — а не через неделю

На совещании также отмечалось, что дополнительно украинское предприятие производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования, и сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы работникам скорой помощи и инфекционных отделений.

«Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой — врачей «скорой помощи» и инфекционистов, — то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19», — подчеркнул Тимошенко.

Он также подчеркнул, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня.

Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовим дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Как сообщалось, в Украине в настоящее время зафиксировано 549 случаев СOVID-19, из которых 13 летальных, 8 человек выздоровели.

По данным Worldometer, количество подтвержденных случаев СOVID-19 в мире составляет 801 962, из них летальных 38 946, выздоровели 172 319 человек.

По материалам: ukrinform.ru