Минздрав ежедневно будет отчитываться о состоянии и лечении больных коронавирусом

С 1 апреля Министерство здравоохранения Украины будет отчитываться о количестве больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, а также о числе пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"С завтрашнего дня я начну отчитываться и о результатах работы штаба, который был создан при руководителе по ликвидации чрезвычайной ситуации относительно распространения коронавирусной болезни. Мы будем говорить о процентном заполнении коечного фонда больных с коронавирусной болезнью. Также мы будем говорить о количестве людей, находящихся в тяжелом состоянии и подключенных к аппаратам ИВЛ", — акцентировал он.

Ляшко отметил, что в дальнейшем это все будет в оперативной статистике, которую ежедневно станут презентовать в 10:00.

Как сообщалось, при Министерстве здравоохранения Украины начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Читайте также: В Виннице разработали первый в стране собственный протокол лечения от коронавируса

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

ПО состоянию на утро 31 марта количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 785 807, число смертей — 37 820, а выздоровели сейчас на данное время 165 659 человек.

По материалам: ukrinform.ru