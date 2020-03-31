Минздрав распределил по регионам лекарства против онкологических болезней детей на 14 миллионов

Министерство здравоохранения распределило по областям 4,5 тыс. флаконов препаратов "Цитозар" (цитарабин) и "Онкаспар" (пегаспаргаза) против онкологических заболеваний у детей, которые закупило за средства государственного бюджета 2019 года.

Соответствующий приказ о распределении от 30 марта обнародован на сайте Минздрава.

"4529 флаконов препаратов "Цитозар"(цитарабин) и "Онкаспар" (пегаспаргаза) против онкологических заболеваний у детей в ближайшее время отправятся во все области Украины. Препараты закуплены за средства государственного бюджета 2019 года. Общая стоимость направленных в регионы препаратов составляет более 14 млн грн", — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что лекарства закупаются в рамках выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада Украины (в 2018 году — 5,9 млрд грн, в 2019 году — 6,6 млрд, в 2020 году бюджет государственных закупок лекарств и медпрепаратов увеличился на 3,2 млрд грн и составляет 9,77 млрд грн).

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Также с 2020 года ГП "Медицинские закупки Украины" начнет выполнять функцию стратегического закупщика медицинских товаров, постепенно перебирая на себя закупки от специализированных организаций (UNDP, UNICEF, Crown Agents), которые закупают лекарства и медицинские изделия для Украины с 2015 года.

По материалам: ukrinform.ru