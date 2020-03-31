Не чрезвычайного положения из-за коронавируса – блогер рассказал, чего на самом деле боятся жители ОРДЛО в условиях пандемии

Жителям временно оккупированной Донецкой области не так страшны меры по борьбе с инфекцией, как «страшны экономические последствия с отсутствием накоплений».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал «Донецкий Абориген», передает НБН.

Блогер, который пишет под ником «Донецкий Абориген» сообщает, что жителям ОРДЛО не страшны те ограничения, которые приняли «власти» «республики», в связи с угрозой распространения коронавируса. По его словам, «за шесть лет проживания в республике, местные жители уже практически не помнят о гражданских свободах». Блогер пишет, что жители ОРДЛО уже давно привыкли к комендантскому часу и к отсутствии своего избирательного права.

По словам блогера, на самом деле жителей ОРДЛО пугает экономическая ситуация в «республике», отсутствие личных накоплений и экономической поддержи со стороны «республики».

«Жителям ОРДЛО не так страшны ограничения из-за пандемии и чрезвычайное положение, как страшны экономические последствия с отсутствием накоплений и государственной поддержки», — пишет блогер.

По словам блогера, вместо того, чтобы помочь жителям «республики», «власти ДНР» в лице главаря Пушилина поднимают штрафы и устраивают погромы и проверки.

«Мы можем наблюдать монополизацию Пушилиным всех финансовых потоков из РФ, который, держит местное население в заложниках и перекрывает жителям «республики» любые остановки финансирования», — подчеркнул блогер.

Ранее мы сообщали, что блогер рассказал об особой подготовке «руководства республики» к вспышке коронавируса.