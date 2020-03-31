Только для верхушки «ДНР» — блогер рассказал об особой подготовке «руководства республики» к вспышке коронавируса

Так называемые «власти» «ДНР» продолжают заявлять, что на территории «республики» нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Кроме того, «министр здравоохранения» «республики Ольга Долгошапко твердит, что в «ДНР» достаточное количество тестов для диагностики коронавируса. В свою очередь блогер «Вольнодумец» сообщает, что данная информация «минздрава ДНР» не соответствует действительности. По информации блогера, тесты на коронавирус в «республике» есть, но они только для «верхушки ДНР».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

По информации блогера, в ОРДЛО из РФ привезли всего лишь несколько сотен тестов. И эти тест-системы предназначены только для «руководства ДНР» и представителей спецслужб. А вот жители оккупированной Донецкой области могут и забыть о существовании этих тест — систем.

«В «республике» лишь несколько сотен тестов, только для «руководства», чиновников, спецслужб и их ближайших родственников. Кроме того, в строгой секретности держится подготовка VIP-палат, все это только для верхушки «ДНР», — пишет блогер.

Блогер сообщает, что палаты для «руководства» «республики» укомплектованы всем необходимым.

Кроме того, по информации блогера, «власти ДНР» не заботятся даже и о представителях НВФ, «среди которых врачи наблюдают сезонное увеличение заболеваемостью на грипп и ОРВИ». Блогер пишет, что боевикам постоянно говорят о том, что «скоро прибудет гумконвой из РФ со всеми необходимыми средствами для защиты от коронивируса».

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» обрывает связи с «ДНР» и РФ.