Новоназначенный глава Минздрава обещает быстрые и системные изменения в медицине

Новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов заверяет, что действия Минздрава его руководством будут быстрыми и системными.

Об этом он заявил в своем обращении, сообщает министерство в Facebook.

«Сегодня политика отошла на второй план. На первом — жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Потому коронавирусу все равно, кто его жертва — учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы делает равными всех … Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное — я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии», — сказал Степанов.

Он также подчеркнул, что мир изменился, поэтому украинцы должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию медиков, которые должны быть экипированы, защищены, организованы, со всем необходимым оборудованием и медикаментами.

Степанов также пообещал решить накопившиеся проблемы медиков.

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«Коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы», — сказал он.

Министр заверил, что будет информировать в режиме онлайн о реальном положении вещей.

«Держимся, самоизолируемся и сохраняем здравый смысл», — призвал Степанов.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта освободила Илью Емца от должности главы Минздрава и назначила вместо него Максима Степанова.

Максим Степанов в период президентства Петра Порошенко возглавлял Одесскую областную государственную администрацию, до того — занимал должность директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

По материалам: ukrinform.ru