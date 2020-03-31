Около 15% больных COVID-19 в Украине составляет молодежь — Минздрав
Около 15% больных СOVID-19 в Украине составляет молодежь в возрасте от 11 до 30 лет.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram.
"Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине – люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрав Украины относительно предупредительных мер от инфицирования коронавирусом", — говорится в сообщении.
Читайте также: Самой молодой жертвой Covid-19 в Европе стал 14-летний парень
Одновременно, отметили в ведомстве, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.
Как сообщал Укринформ, в целом в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
Фото: AA
По материалам: ukrinform.ru