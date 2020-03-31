Партия гуманитарной помощи из Китая прибудет в Украину 1 апреля — Кулеба

Партия гуманитарной помощи от правительства Китая, в которой будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и средства защиты медперсонала, прибудет в Украину 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД по результатам видеоразговора министра иностранных дел Украины с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

«Дмитрий Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере. В частности, Фань Сяньжун по просьбе главы МИД подтвердил возможность содействия в централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

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Как сообщили в пресс-службе, с целью развития стратегического партнерства между Украиной и Китаем завтра, 1 апреля, Кулеба и Ван И проведут первый телефонный разговор министров иностранных дел двух стран.

Особое внимание собеседники уделили развитию торговли и инвестиций между странами, в частности, обсудили перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.

«Поддержка украинских экспортеров является моим приоритетом. По результатам 2019 года Китай стал главным торговым партнером для Украины. Товарооборот между нашими государствами достиг рекордных 12,8 млрд долл. США. В этом году мы должны не только сохранить, но и развить этот успех, сбалансировав структуру торговли», — отметил глава МИД.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных и 8 пациентов выздоровели.

На утро 31 марта количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 785 807, число смертей — 37 820, а выздоровели сейчас уже 165 659 человек.

По материалам: ukrinform.ru