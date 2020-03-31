Полиция составила уже более 3 тысяч протоколов за нарушение карантина

За прошедшие сутки полицейские составили 152 админпротокола за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За прошедшие сутки, 30 марта, составлено 152 административных протокола по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях". — сказано в сообщении.

Всего с начала действия карантинных мер работники милиции составили 3120 админпротоколов.

Также полиция возбудила 33 уголовных дела: 19 ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК, и 14 — связанные с нарушением карантинных мер.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находятся более 18 700 правоохранителей.

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Как сообщалось, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была временно прекращена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации во всей стране и продлило карантин до 24 апреля.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано 549 случаев СOVID-19, из которых 13 летальных, 8 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru