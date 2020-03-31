Разумков направил на подпись Зеленскому закон о лекарствах от COVID-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков передал на подпись Президенту Владимиру Зеленскому закон, который разрешает лечение COVID-19 лекарствами, не включенными в утвержденной инструкции (№3268).

Соответствующая информация опубликована на сайте ВР.

Так, в карточке соответствующего закона отмечается, что 30 марта он был возвращен с подписью Председателя Верховной Рады, а 31 марта — передан на подпись Президенту.

Как сообщал Укринформ, во время внеочередного заседание 30 марта Рада приняла закон «внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Так, в законе определено, что целесообразно ввести в Украине практику применения зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению как один из путей решения вопроса доступности фармакотерапии на период эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

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Отмечается, что вопросы анализа доказательств и, соответственно, принятия решения о возможности применения зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению, целесообразно было бы совместить с разработкой медико-технологических документов системы стандартизации (клинических руководств и протоколов медицинской помощи ).

По материалам: ukrinform.ru