Референдум о продаже сельскохозяйственных земель может состояться до конца года — Корниенко

Украинцы на референдуме смогут решить, допускать ли иностранцев к украинскому рынку сельскохозяйственных земель до конца этого года.

Об этом народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", сообщает корреспондент Укринформа.

"Закон о референдуме уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Когда мы вернемся к нормальной работе, сначала зарегистрируем Закон "О референдуме", а потом я надеюсь, что до следующего года мы сможем иметь предметные ответы и от народа", — заявил он.

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Как сообщалось, вскоре депутаты должны проголосовать за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

По материалам: ukrinform.ru