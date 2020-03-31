Слова Шмыгаля о послаблении карантина неправильно поняли — источник в ОПУ

Прогнозы премьер-министра об окончании карантина после Пасхи не соответствуют реальности.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Согласно их данным, вчерашнее заявление Дениса Шмыгаля о том, что карантин закончится после Пасхи было истолковано неправильно:

«В ближайшие 2-3 недели никак нельзя отменить карантин. По самым оптимистическим прогнозам пик эпидемии Украина пройдет 15-20 апреля. Но и после этого понадобится ещё дней 20, чтобы не появилась регрессия».

Напомним, ранее премьер-министр спрогнозировал окончание карантина.