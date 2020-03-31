СНБО создала электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире

Общество
Таисия Слепцова0
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СНБО создала электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире

Главный ситуационный центр при Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"На карте ежедневно обновляются статистические данные о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших; количестве умерших; количестве подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", — говорится в сообщении.

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Также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.

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Гиперссылка: https://covid19.rnbo.gov.ua/

Как сообщал Укринформ, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

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На утро 31 марта количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 785 807, число смертей — 37 820, а выздоровели сейчас уже 165 659 человек.

По материалам: ukrinform.ru


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