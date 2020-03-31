Треть украинцев потеряли работу в Польше

Из-за пандемии коронавируса пострадала треть украинских заробитчан в Польше, часть из них жалуются на ограничения и снижения доходов.

Обь этом пишет Wirtualne Media со ссылкой на результаты опроса IRCenter.

Данные опроса показали, что 60% украинцев жалуются на ухудшение после введения в Польше карантина.

Примерно 30% опрошенных остались без работы или должны были существенно ее ограничить. При этом 27% испытывают проблемы с трудоустройством. Жилье в Польше потеряли 3% украинцев.

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Более половины трудовых мигрантов утверждают, что не боятся эпидемии коронавируса и сожалеют о трудностях с работой.

По данным опроса, 22% заявили, что останутся в стране нелегально, если срок их пребывания в Польше закончится. Однако 7% опрошенных не исключают, что, если карантин затянется, то им придется возвращаться в Украину для переоформления документов.

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Также социологи выяснили, что каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту и нашел там работу без трудовой визы.

По материалам: ukrinform.ru