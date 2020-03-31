В Украине — 645 больных с коронавирусом, 17 летальных случаев
По состоянию на 22 час 31 марта в Украине зарегистрировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав в Facebook.
«По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья — ред.), по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине», — говорится в сообщении.
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Всего, отмечают в Минздраве, 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как сообщал Укринформ, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине было 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
По материалам: ukrinform.ru