В Украине — 645 больных с коронавирусом, 17 летальных случаев

По состоянию на 22 час 31 марта в Украине зарегистрировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

«По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья — ред.), по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине», — говорится в сообщении.

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Всего, отмечают в Минздраве, 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщал Укринформ, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине было 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru