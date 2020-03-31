В Украине могут ввести штрафы за незаконный экспорт противоэпидемических товаров — до 425 тысяч

Штраф за незаконный вывоз из Украины противоэпидемических товаров может достигать 425 тысяч гривень или наказываться лишением свободы до 6 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни в Facebook.

"Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№3271 — ред.), который предусматривает уголовную ответственность за незаконный вывоз (пересылку) из Украины противоэпидемических товаров. А именно: штраф от 136 тыс. грн до 204 тыс. грн с конфискацией товара или лишения свободы до 3 лет ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вдвое большие штрафы предусмотрены, в частности, для лиц, которые совершат преступление повторно или в сговоре с группой лиц, или же воспользуются служебным положением: штраф от 340 тыс. грн до 425 тыс. грн с конфискацией товара или лишения свободы от 3 до 6 лет.

Читайте также: За отсутствие масок и шашлыки в парке пока штрафовать не будут — МВД

Сейчас законопроект №3271 находится на доработке в комитетах ВРУ. Впереди — голосование во втором чтении.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" (№3271). Документ, в частности, дополняет Уголовный кодекс статьей 2012 и предусматривает уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается.

Правительство 11 марта согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции. Среди принятых решений был и запрет до 1 июня на экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По материалам: ukrinform.ru