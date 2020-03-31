В Украине могут ввести штрафы за незаконный экспорт противоэпидемических товаров — до 425 тысяч

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине могут ввести штрафы за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - до 425 тысяч

Штраф за незаконный вывоз из Украины противоэпидемических товаров может достигать 425 тысяч гривень или наказываться лишением свободы до 6 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни в Facebook.

"Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№3271 — ред.), который предусматривает уголовную ответственность за незаконный вывоз (пересылку) из Украины противоэпидемических товаров. А именно: штраф от 136 тыс. грн до 204 тыс. грн с конфискацией товара или лишения свободы до 3 лет ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вдвое большие штрафы предусмотрены, в частности, для лиц, которые совершат преступление повторно или в сговоре с группой лиц, или же воспользуются служебным положением: штраф от 340 тыс. грн до 425 тыс. грн с конфискацией товара или лишения свободы от 3 до 6 лет.

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Сейчас законопроект №3271 находится на доработке в комитетах ВРУ. Впереди — голосование во втором чтении.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" (№3271). Документ, в частности, дополняет Уголовный кодекс статьей 2012 и предусматривает уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается.

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Правительство 11 марта согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции. Среди принятых решений был и запрет до 1 июня на экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По материалам: ukrinform.ru


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