В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средств защиты

В аэропорт «Борисполь» прибыл самолет, который доставил из Китая новую партию ПЦР-тестов, средств защиты и медицинское оборудование.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

"В международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины. Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

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Отмечается, что Офис Президента, который осуществлял организацию доставки медицинского груза, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.

Как сообщалось, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей.

По материалам: ukrinform.ru