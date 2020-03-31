ВМС Украины отрицают контакты своего офицера с ФСБ

Секретная информация офицером Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которого уличили в общении с представителями ФСБ РФ, не передавалась. Сейчас продолжается служебная проверка.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«Как указывается в официальном сообщении СБУ, секретная информация офицером Военно-морских сил ВС Украины не передавалась. Данный военнослужащий не занимает должность заместителя командующего ВМС ВС Украины. Командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, СБУ выявила и задокументовала факт, что высокопоставленное должостное лицо ВМС Украины поддерживало постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Контакты происходили во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным, а также по мобильной связи. Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровне их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах Командования ВМС ВС Украины.

По материалам: ukrinform.ru