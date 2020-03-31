Все необходимые медицинские средства защиты появятся в аптеках в ближайшее время – Ермак

Ежедневно в Украину доставляют медицинские средства и средства индивидуальной защиты, необходимые для борьбы против коронавируса, и в ближайшее время должна быть решена проблема их дефицита в аптеках.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время онлайн-брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Каждый день в Украину поступают все необходимые средства — медицинские средства, тесты, защитные маски. Безусловно, мы получаем ежедневно сигналы, еще есть проблемы с защитными средствами в аптечных сетях, но все это находится на контроле, и я уверен, что в ближайшие сроки эта ситуация будет исправлена ​​и в каждой аптеке можно будет приобрести все необходимое ", — отметил Ермак.

По его словам, ежедневно решается вопрос обустройства и обеспечения больниц и медиков всем необходимым.

Кроме того, отметил руководитель ОП, другим направлением работы власти является обеспечение готовности инфраструктуры в крупных и маленьких городах, необходимой для борьбы с коронавируса.

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Он проинформировал, что Президент и ОП ежедневно получают самую оперативную и актуальную информацию о ситуации в стране и реагируют на любые изменения и вопросы, которые возникают.

"Президент лично проводит совещания в режиме видеоконференций штаба по ликвидации последствий чрезвычайное ситуации. Каждый день мы оперативную информацию. Проходят эти брифинги в двух форматах: первый формат — с руководителями правительства, парламента, соответствующих министерств, другой формат — с участием руководителей областных государственных администраций и мэров городов ", — добавил Ермак.

По материалам: ukrinform.ru