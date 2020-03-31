«Всеукраинская школа онлайн» стартует 6 апреля –Зеленский
В понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов начинается проект "Всеукраинская школа онлайн", для учащихся в эфирах украинских телеканалов будут проводить уроки по 11 предметам.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Facebook.
"Задача государства — обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект" Всеукраинская школа онлайн"", — сказал глава государства.
По его словам, 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины.
Отмечается, что школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.
Президент проинформировал, что каждое утро в 10:00 с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:
• 5-й класс — ПлюсПлюс и "112 Украина";
• 6-й класс — ZOOM и NewsOne;
• 7-й класс — ZIK;
• 8-й класс — Индиго и УНИАН;
• 9-й класс — Совет и UA: Культура;
• 10-й класс — UA: Первый;
• 11-й класс — М1.
Также Зеленский подчеркнул, что уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
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"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей! Остаемся дома! Учимся дома!" — добавил Президент.
По материалам: ukrinform.ru