«Всеукраинская школа онлайн» стартует 6 апреля –Зеленский

В понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов начинается проект "Всеукраинская школа онлайн", для учащихся в эфирах украинских телеканалов будут проводить уроки по 11 предметам.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Задача государства — обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект" Всеукраинская школа онлайн"", — сказал глава государства.

По его словам, 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины.

Отмечается, что школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Президент проинформировал, что каждое утро в 10:00 с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс — ПлюсПлюс и "112 Украина";

• 6-й класс — ZOOM и NewsOne;

• 7-й класс — ZIK;

• 8-й класс — Индиго и УНИАН;

• 9-й класс — Совет и UA: Культура;

• 10-й класс — UA: Первый;

• 11-й класс — М1.

Также Зеленский подчеркнул, что уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей! Остаемся дома! Учимся дома!" — добавил Президент.

По материалам: ukrinform.ru