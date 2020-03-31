За рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев — МИД

Общество
Таисия Слепцова0
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За рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев — МИД

За рубежом от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

За рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев — МИД

Отмечается, что 5 украинцев проходят лечение в Италии, по 4 — в Доминиканской республике и Германии, по 3 — в Польше и Австрии, по 2 — в Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 — в Швеции, Швейцарии, Испании, Нидерландах, Сербии, США и на Сейшельских островах.

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В МИД сообщили, что 8 украинцев, которые лечились от коронавирус за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое — в Италии, по одному — в Польше и Германии.

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Кроме того, известно о 4 летальных случая среди инфицированных украинцев. Все они — в Италии.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 22.00 понедельника, 30 марта, официально подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом.

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По материалам: ukrinform.ru


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