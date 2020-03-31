Зеленский настаивает на повышении платы медикам уже сейчас — а не через неделю

Президент Владимир Зеленский настаивает на безотлагательном повышении оплаты труда медиков.

Об этом он заявил на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, которые принимают участие в предотвращении распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что во время совещания был поднят вопрос о защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.

«Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц», — подчеркнул Зеленский.

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В свою очередь, Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский инициировал повышение размера материальной компенсации для медиков, противодействующим коронавирусу, до уровня военных. Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые борются с коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru