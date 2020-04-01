87% украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса

Абсолютное большинство украинцев (87%) видит реальную угрозу распространения коронавируса в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой «Рейтинг».

«Результаты опросов, проведенных Социологической группой «Рейтинг» (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта), показали, что абсолютное большинство респондентов видят реальной угрозу распространения коронавируса в Украине. По сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу, возросло (с 73% до 87%)», — говорится в сообщении.

При этом 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей. 41% — противоположного мнения. За последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане.

Оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине по 5-ти балльной шкале, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% — средний, 32% — как низкий или минимальный. Чаще о высоком уровне заболеваемости говорили жители юга, горожане, и представители старшей возрастной категории.

В то же время оценивая ситуацию с заболеваемостью в своем регионе, респонденты считают ее менее угрожающей, чем по стране в целом. Так, только 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в их местности является высоким, 65% считают его низким, или же минимальным. Последнее мнение преобладает среди жителей восточных областей и сельских жителей.

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Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020г.), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020 г.). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Как сообщалось, по состоянию на 10 часов 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru