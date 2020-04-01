Более 22 тысяч учителей прошли курс дистанционного обучения
Уже более 22 тысяч учителей успешно прошли новый курс дистанционного обучения на платформе "Дія.Цифрова освіта".
Об этом сообщается в Telegram приложении "Дія".
"Более 22 тысяч учителей уже успешно прошли новый курс дистанционного обучения на платформе "Дія.Цифрова освіта!", — говорится в сообщении.
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Как сообщалось, до конца года Минцифры планируют запустить более 20 образовательных сериалов.
По материалам: ukrinform.ru
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