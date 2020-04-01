Более 22 тысяч учителей прошли курс дистанционного обучения

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Более 22 тысяч учителей прошли курс дистанционного обучения

Уже более 22 тысяч учителей успешно прошли новый курс дистанционного обучения на платформе "Дія.Цифрова освіта".

Об этом сообщается в Telegram приложении "Дія".

"Более 22 тысяч учителей уже успешно прошли новый курс дистанционного обучения на платформе "Дія.Цифрова освіта!", — говорится в сообщении.

Читайте также: Минобразования подготовило расписание уроков онлайн для школьников

Как сообщалось, до конца года Минцифры планируют запустить более 20 образовательных сериалов.

Читайте также:  Парубий призывает Нацсовет срочно собрать заседание по NewsOne

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Супрун напомнила об информационной гигиене в условиях гибридной войны

Таисия Слепцова

Кто заказал Катю Гандзюк: в 40 городах Украины проходит акция памяти

Таисия Слепцова

У капитана задержанного в Херсоне судна РФ нет никаких жалоб — Денисова

Таисия Слепцова

Добавить комментарий