Более 60 людей, которые вернулись из-за границы, сбежали из обсервации в Киеве
Такой информацией в эфире одного из украинских телеканалов поделился заместитель главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, из отеля «Козацкий» просто сбежали больше 60 людей, которые на днях вернулись из-за границы. В отеле они должны были пробыть 14 дней.
Об этом Геращенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», пишет «НБН«.
«Речь идет о людях, которые спецрейсом вернулись из Катара. Они смогли избежать обсервации из-за законодательных неточностей… Мы же не можем держать людей взаперти силой».
Но, как отметил Геращенко, все люди должны сами понимать свою ответственность перед людьми в такой ситуации.
Напомним, ранее мы писали, что пассажиров рейса «Доха-Киев» уговорили на обсервацию.