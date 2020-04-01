Более 60 людей, которые вернулись из-за границы, сбежали из обсервации в Киеве

Такой информацией в эфире одного из украинских телеканалов поделился заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, из отеля «Козацкий» просто сбежали больше 60 людей, которые на днях вернулись из-за границы. В отеле они должны были пробыть 14 дней.

Об этом Геращенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», пишет «НБН«.

«Речь идет о людях, которые спецрейсом вернулись из Катара. Они смогли избежать обсервации из-за законодательных неточностей… Мы же не можем держать людей взаперти силой».

Но, как отметил Геращенко, все люди должны сами понимать свою ответственность перед людьми в такой ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что пассажиров рейса «Доха-Киев» уговорили на обсервацию.