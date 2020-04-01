Более чем 10 миллионам пенсионеров начали выплачивать по тысяче

В Украине с 1 апреля единовременное пособие в сумме 1 тыс. грн получат свыше 10 миллионов пенсионеров, размер пенсий которых менее 5 тысяч грн.

Об этом информируют в Министерстве социальной политики.

В частности, отмечается, что с 1 апреля одноразовую денежную помощь в сумме 1 тыс. грн получат более 10 млн пенсионеров, размер пенсий которых менее 5 тыс. грн, а также — более 400 тыс. граждан, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Кроме того, с 1 апреля автоматически состоится ежегодный перерасчет пенсии для пенсионеров, которые продолжают работать, на основании абзаца 5 ч. 4 ст.42 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в апреле 2020 года Місоцполітики направит свыше 30 млрд грн на выплату пенсий и социальных пособий, а также 98 млн грн — на обеспечение отдельных категорий населения техническими и другим средствами реабилитации.

По материалам: ukrinform.ru