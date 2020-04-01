Больше всего смертей от коронавируса среди больных диабетом – Ляшко

На данный момент в Украине наибольшее количество летальных случаев вследствие COVID-19 регистрируется у больных с сахарным диабетом.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если говорить о летальных случаях, то надо отметить, что в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, где мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к смерти. Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает и по другим причинам, поэтому в ближайшее время на официальном сайте Минздрава мы покажем подробную разбивку по каждому из 17 случаев, но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что в группе риска находятся люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, и призвал граждан позаботиться о своих пожилых родственниках, обеспечить им изоляцию и не допустить их инфицирование в период карантина.

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Также Ляшко сообщил, что наибольшее количество заражений сейчас регистрируется в возрастной группе 50-59 лет, а всего в диапазоне от 30 до 69 лет. Среди заболевших 52% составляют женщины.

Как сообщал Укринформ, по данным Центра общественного здоровья в Украине зарегистрировано 669 случаев заболевания COVID-19, 17 человек умерли, 10 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru