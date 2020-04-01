Чартеры не будут пускать в Украину без 100% обсервации: Аваков сделал громкое заявление

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что авиарейсы для пассажирских перевозок закрыты, и только в исключительных случаях можно получить разрешение на чартер.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на fakty.com.ua.

Эти случаи, по словам Авакова, будут редки и только с обязательной обсервацией пассажиров по прибытии в Украину.

«Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР», — подчеркнул Аваков.

Также министр рассказал, о том что ждет тех украинцев, эвакуированных из Бали, которые сбежали и уклонились от обсервации.

«Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент, уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции: штраф до 17 тыс. грн. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус, полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325, вплоть до ареста и содержания под стражей до трех лет», — заявил министр.

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