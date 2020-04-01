Дело “Золотого мандарина Ойл”: Бернацкой продлили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд продлил действие процессуальных обязанностей одной из подозреваемых по делу о завладении и легализации более 54,179 млн гривень государственных средств, а именно: бывшему первому заместителю министра юстиции.

Об этом информирует прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Суд согласился с доводами прокурора САП и продлил до 1 июня 2020 года процессуальные обязанности, определенные при внесении залога в 7 млн ​​грн", — говорится в сообщении.

В частности, экс-чиновница обязана прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля.

В САП напомнили, что в сентябре 2013 года представитель общества «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины млн гривень в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» не обращался в исполнительную службу за его реализацией. Однако этот факт Европейский суд не сообщил.

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Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом — организатором схемы, который произошел за полгода до обращения в ЕСПЧ.

В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого мандарина Ойл» 54,179 мдн гривень из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании этого в феврале 2016 года Министерством юстиции Украины была перечислена указанная сумма средств.

В САП отметили, что часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания относительно обстоятельств совершенного уголовного преступления.

На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщал Укринформ, 4 февраля ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 7 млн ​​грн бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой, которая фигурирует в так называемом деле "Золотого мандарина Ойл".

Позднее Бернацкая внесла 7 млн ​​залога.

По материалам: ukrinform.ru