Днем тепло и солнечно, ночью — мороз : прогноз погоды на 1 апреля 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 1 апреля в Украину возвращается дневное тепло, однако ночи еще остаются морозными.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Тепло возвращается в Украину.
В Украину возвращается теплая погода. Фото: zp.vgorode.ua.

Если днем тепло и солнечно, то ночью температура может опускаться до -7ºС, а в Карпатах возможны и все 12 градусов мороза.

Теплее всего будет на Закарпатье – от +8 до +10 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха будет держаться в пределах от +5 до +8 градусов.

«Ветер с колючего северного изменится на более мягкий западный, а там и до юго-западного недалеко», — написала Диденко в Facebook.

В Киеве сегодня также ожидается весенняя солнечная погода. Днем от +5 до +7 градусов тепла, а ночью – -3…-5 градусов мороза.

Читайте также:  31 января: синоптик рассказала, какой погодой попрощается второй месяц зимы

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 31 марта.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Сколько украинцев умерло в 2019 году – Госслужба статистики назвала шокирующую цифру

Ольга Гергелюк

Human Right Watch отмечает уменьшение числа погибших среди мирного населения на Донбассе

Таисия Слепцова

Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна

Таисия Слепцова

Добавить комментарий