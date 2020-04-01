Днем тепло и солнечно, ночью — мороз : прогноз погоды на 1 апреля 2020 года
По прогнозу синоптика Натальи Диденко 1 апреля в Украину возвращается дневное тепло, однако ночи еще остаются морозными.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
Если днем тепло и солнечно, то ночью температура может опускаться до -7ºС, а в Карпатах возможны и все 12 градусов мороза.
Теплее всего будет на Закарпатье – от +8 до +10 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха будет держаться в пределах от +5 до +8 градусов.
«Ветер с колючего северного изменится на более мягкий западный, а там и до юго-западного недалеко», — написала Диденко в Facebook.
В Киеве сегодня также ожидается весенняя солнечная погода. Днем от +5 до +7 градусов тепла, а ночью – -3…-5 градусов мороза.
Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 31 марта.