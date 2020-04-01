Эта затея нашего усатого троечника Лукашенко представляет большую опасность для Беларуси: Шушкевич

Главное Общество
Ник Петров0
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Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич в комментариях изданию «Гордон» заявил о том, что в Беларуси не предпринимаются необходимые меры для защиты населения от коронавируса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gordonua.com.

Станислав Шушкевич предупредил об опасности.
Шушкевич обвинил Лукашенко в игнорировании угрозы распространения пандемии. Фото: teleskop-by.org.

По его мнению, президент страны Александр Лукашенко игнорирует пандемию и не обеспечивает информирование граждан о мерах профилактики от страшной болезни. Он слабо ориентируется в вопросах эпидемиологии недооценивает сложившуюся ситуацию.

«У нас в стране даже меры предосторожности не пропагандируются так, как, например, в Польше или Украине. Мне кажется, что Лукашенко в таких делах ориентируется слабо. Его старое советское воспитание и бравада спортивной формой опасны для страны. Ведь это какая-то нелепица – трактором, алкоголем и спортом справляться с коронавирусом. Эта затея нашего усатого троечника Лукашенко представляет большую опасность для населения Беларуси», – отметил политик.

Шушкевич считает, что вспышка может произойти в любое время и вирус начнет быстро распространяться по всей стране. По его словам, неразумно игнорировать угрозу, и необходимо усиливать бдительность.

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