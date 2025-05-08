Нелегитимный глава Республики Беларусь в ходе выступления на открытии Международного выставочного центра в Минске внезапно признал, что «немного задержался» у власти. Лукашенко призвал граждан «потерпеть» еще самопровозглашенного президента, который занимает должность более трех десятилетий, поскольку в руководстве страны должны быть «опытные люди».

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на «Зеркало».

Диктатор заявил, что он привел к власти «фактически новое поколение», как и обещал. При этом соратник Путина сам же заметил, что «молодежь» в руководстве страны совсем не молодая – люди старше 50 лет.

Напомним, 70-летний самопровозглашенный белорусский президент занимает пост главы государства более 30 лет. В 2020 году в РБ вспыхнули протесты – граждане выступали против власти диктатора.

В январе в стране состоялись «выборы», по результатам которых Лукашенко обеспечил себе седьмой срок у власти. Европейские лидеры заявили, что не признают его легитимным главой государства.

Ранее белорусский диктатор объяснил, почему не стал защищать Украину, если бы знал о планах РФ начать полномасштабную войну.