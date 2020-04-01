Гривна набирает обороты: Курс валют в Украине на 1 апреля 2020 года

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 1 апреля 2020 года. Гривна подешевела, на 44 копейки, а евро стал дешевле на 71 копейку.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Действительно сегодня гривна поднялась в цене к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем на 44 копейки, 1 доллар стоит 27,62 гривен. Евро подешевел сразу на 71 копейку. Цена 1 евро – 30,25 грн. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Официальные курсы гривны на 1 апреля:

1 доллар США стоит 27,6289 гривен;

1 евро – 30,2564 гривен;

1 российский рубль – 0,3521 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,5 — 27,7 гривны за 1 доллар, продажа 28,0 – 28,2 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 31 марта 2020 года.